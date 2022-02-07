2022/02/07 | 23:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصدت الولايات المتحدة مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار للحصول على معلومات عن زعيم تنظيم داعش خراسان وهجوم مطار كابول بأفغانستان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية الأمريكية: مكافأة 10 ملايين دولار لمن يقدم معلومات عن زعيم داعش خراسان) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية الأمريكية: مكافأة 10 ملايين دولار لمن يقدم معلومات عن زعيم داعش خراسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).