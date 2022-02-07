واشنطن تبدي

2022/02/07 | 23:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أعربت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، عن "قلقها العميق" إزاء حل الرئيس التونسي قيس سعيد المجلس الأعلى للقضاء وإغلاق مقر هذه الهيئة الدستورية.

وجاء ذلك على لسان الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس.

وأوضح برايس في حديثه للصحفيين أن ""القضاء المستقل عنصر حيوي لديموقراطية فعالة وشفافة.



من الضروري أن تحافظ الحكومة التونسية على التزاماتها باحترام استقلال القضاء وفقا للدستور".

وأضاف "نكرر الدعوة لإصلاح سياسي متسارع في تونس يستجيب لتطلعات الشعب"، داعيا الحكومة التونسية إلى "إعطاء الأولوية للإصلاحات الاقتصادية لتحقيق الاستقرار المالي".

وكان سعيد أعلن الأحد حل المجلس الأعلى للقضاء، معتبرا أن هذه الهيئة القضائية العليا تخدم أطرافا معينة بعيدا عن الصالح العام.

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