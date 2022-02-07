اجراء بحق النواب المتغيبين عن جلسات البرلمان العراقي

2022/02/07 | 23:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو مجلس النواب سجاد سالم، اليوم الإثنين، عن تقديم طلب لرئاسة البرلمان يخص غياب النواب عن حضور جلسات المجلس.

وقال سالم في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إنه "تم تقديم طلب لرئاسة المجلس خلال الجلسة التداولية بضرور تفعيل النظام الداخلي للمجلس فيما يخص غيابات النواب وعدم قبول الأعذار غير المبررة لحضور الجلسات".

وأضاف، أن "العمل الحقيقي للنائب يجب ان يكون داخل قبة البرلمان وان يحترم التوقيتات التي نص عليها الدستور العراقي وعدم تأجيلها لمناحرات سياسية لاتخدم الصالح العام".

وبين سالم، أن "المقاطعة لجلسات المجلس هو فعل لا يكترث لتطلعات الشعب العراقي"، داعياً "جميع النواب إلى الابتعاد عن هذا الفعل (الخاطئ) واحترام الدستور".

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