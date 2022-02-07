مصرع ثلاثة اشقاء بحادث سير مروع في دهوك

2022/02/07 | 23:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر، اليوم الاحد، بوقوع حادث سير على طريق قرية ملا بروان الرابط بين ناحية قصروك ومجمع چرة في محافظة دهوك.

وقال المصدر لوكالة (بغداد البوم) "اصطدمت ثلاث سيارات ببعضها البعض ، مما أدى الى وفاة ثلاثة أخوة وجرح ثلاثة اخرين".

واضاف انه "تم نقل الجثث إلى مستشفى الشيخان".

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