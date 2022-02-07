مصدر يكشف طبيعة اطلاق النار في مدينة الصدر شرقي بغداد

2022/02/07 | 23:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف مصدر امني في العاصمة بغداد، اليوم الاثنين، طبيعة اطلاق النار في حي طارق ضمن مدينة الصدر شرقي العاصمة.واخبر المصدر “ايرث نيوز”، ان “الاخبار التي تحدثت عن اندلاع نزاع عشائري في حي طارق ضمن مدينة الصدر لا صحة لها”.واشار المصدر الى ان “اطلاق النار في الحي المذكور ناجم عن مشاجرة عائلية، […]

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