البنتاغون: موسكو زودت قواتها بدعم عسكري للبقاء طويلا على حدود أوكرانيا

2022/02/07 | 23:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، جون كيربي، الاثنين، إن روسيا واصلت تعزيز قواتها على الحدود الأوكرانية و بيلاروس خلال نهاية الأسبوع.

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