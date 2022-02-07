وزير الزرعة يناقش مع نظيره التركي معالجة شح المياه من دول المنبع

2022/02/07 | 23:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بحث وزير الزراعة، محمد الخفاجي، اليوم الاثنين، مع نظيره التركي، بكر باكديميرلي، معالجة شح المياه من دول المنبع.وذكر بيان للوزارة، تلقته “ايرث نيوز”، ان “وزير الزراعة، محمد الخفاجي، التقى اليوم الاثنين، وزير الزراعة والغابات التركي بكر باكديميرلي، الذي يزور العاصمة بغداد للمشاركة في المؤتمر الاقليمي الذي انطلقت اعماله اليوم”.واكد باكديميرلي بحسب […]

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