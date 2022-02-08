ارتفاع عدد ضحايا هجوم ناحية العبارة الى شهيد وخمسة جرحى من الشرطة

2022/02/08 | 00:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / ارتفعت حصيلة هجوم العبارة في محافظة ديالى الى شهيد وخمسة جرحى بينهم ضابط برتبة عميد .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان هجوم قرية الغريرات بضواحي ناحية العبارة شمال شرق بعقوبة ارتفع الى شهيد وخمسة جرحى من الشرطة بينهم مدير قسم شرطة العبارة .وكان مصدر امني اعلن في وقت سابق مساء اليوم عن اصابة اربعة عناصر شرطة بينهم ضابط برتبة عميد في هجوم باسلحة القنص في قرية الغريرات شمال شرق بعقوبة ./انتهى

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