انتهاء الاشواط الاصلية من المباراة النهائية لكأس امم افريقيا بين مصر والسنغال بالتعادل السلبي

2022/02/08 | 00:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ انتهت الاشواط الاصلية من المباراة النهائية لكأس امم افريقيا بين مصر والسنغال بالتعادل السلبي .وتتجه المباراة الى شوطين اضافيين المقدرين ب ١٥ دقيقة لكل شوط .وفي حال انتهت الاشواط الاضافية بالتعادل السلبي او الايجابي يتم الاحتكام الى ركلات الجزاء الترجيحية لتحديد الفائز بالمباراة./انتهى9

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