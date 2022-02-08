كيف جرى احكام الخناق علي الانقلاب؟ - تاج السر عثمان

2022/02/08 | 00:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#تاج_السر_عثمان 1 بعد أكثر من مائة يوم علي الانقلاب الدموي والمقاومة الباسلة له من جماهير شعبنا يجرى احكام الخناق عليه داخليا وعالميا، فقد جاءت مليونية " ترس الشمال" الاثنين 7 فبراير هادرة في العاصمة والاقاليم ، والتي دعت لها تنسيقية لجان المقاومة بولاية الخرطوم في استهلالها لمواكب شهر فبراير 2022 ، وفي رسالة تحدى للدكتاتورية بأن السلطة سلطة شعب والثورة ثورة شعب والعسكر للثكنات، وأطلق عليها مليونية " تر ......





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