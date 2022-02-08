أمر من الكاظمي بتشكيل قيادة عمليات ميسان

2022/02/08 | 00:17 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أمر القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بتشكيل قيادة عمليات ميسان.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقى ألترا عراق"، نسخة منه، أنّ "القائد العام للقوات المسلحة أمر بتشكيل قيادة عمليات ميسان، على أن تتولى القيادة والسيطرة على الأجهزة الأمنية كافة في محافظة ميسان، ويكلف اللواء الركن محمد الزبيدي قائدًا لها".

وتعهد رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، في وقت سابق، بفرض سلطة الدولة في محافظة ميسان على خلفية عمليات الاغتيال والنزاعات العشائرية المشتعلة.

واغتال مسلحون مجهولون، القاضي العراقي أحمد فيصل، المختص بملف المخدرات في محافظة ميسان جنوبي البلاد، كما أكّد مصدر في شرطة ميسان لـ"ألترا عراق".

ودان مجلس القضاء الأعلى، اغتيال القاضي أحمد فيصل الساعدي المختص بقضايا المخدرات في محافظة ميسان، داعيًا القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى إعادة النظر بالقيادة الأمنية المسؤولة عن أمن واستقرار المحافظة.

وشهدت منطقة "قلعة صالح" في محافظة ميسان خلال الأيام الماضية، معارك طاحنة وحرب شوارع بين عشيرتين، فيما خلّفت قتلى وإصابات عديدة وعمليات حرق للمنازل في اشتباكات مسلحة استمرت لساعات.

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