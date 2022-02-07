"حملة لإسكات الصحفيين".. إذاعة "أوروبا الحرة" تندد بسجن مصور في بيلاروس

2022/02/08 | 00:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت إذاعة "أوروبا الحرة" (Radio Free Europe/Radio Liberty) أن مصورا صحفيا كان يعمل لدى مكتبها في بيلاروسيا أدين بقضاء 13 يوما في السجن، وذلك بتهمة "عصيان الشرطة"، وهي تهمة نفاها مرارا.

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