2022/02/08 | 00:25 - المصدر: الحرة عراق
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من أربيل - تعرف على معنى رمز المجنح في الزرادشتية.. ولغتهم وموسيقاهم) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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