" وضع خطير للغاية".. بايدن وشولتز يؤكدان على ردع التهديدات الروسية

2022/02/08 | 00:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث الرئيس الأميركي، جو بايدن، مع المستشار الألماني، أولاف شولتز، الاثنين، "ردع التهديدات الروسية لأوكرانيا"، مع التأكيد على فرض الحل الدبلوماسي لنزع فتيل الأزمة.

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