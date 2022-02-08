2022/02/08 | 00:49 - المصدر: ايرث نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الاجتماع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تم عقده بطريقة عملية وكان مفيدا جدا.
وبين بوتين في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي: “استراتيجية حلف شمال الأطلسي (الناتو) تقول ان روسيا خصم، لا تزال روسيا تحاول طمأنة الحلف”.
وقال بوتين: “الدول الأعضاء في الناتو تواصل تخصيص موارد مالية كبيرة لتحديث الجيش […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوتين: الاجتماع مع ماكرون كان مفيدا جدا) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبين بوتين في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي: “استراتيجية حلف شمال الأطلسي (الناتو) تقول ان روسيا خصم، لا تزال روسيا تحاول طمأنة الحلف”.
وقال بوتين: “الدول الأعضاء في الناتو تواصل تخصيص موارد مالية كبيرة لتحديث الجيش […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوتين: الاجتماع مع ماكرون كان مفيدا جدا) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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