بوتين: الاجتماع مع ماكرون كان مفيدا جدا

2022/02/08 | 00:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الاجتماع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تم عقده بطريقة عملية وكان مفيدا جدا.وبين بوتين في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي: “استراتيجية حلف شمال الأطلسي (الناتو) تقول ان روسيا خصم، لا تزال روسيا تحاول طمأنة الحلف”.وقال بوتين: “الدول الأعضاء في الناتو تواصل تخصيص موارد مالية كبيرة لتحديث الجيش […]

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