2022/02/08 | 00:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#قاسم_علي_فنجان ((أي مصير ينتظر البلاد على ايدي هؤلاء الفاشست؟ انهم لا يربؤون بأنفسهم عن ارتكاب احط الأفعال)) رواية "الحقد الأسود" شاكر خصباك.هل كانت نبؤة او توقعا او حدسا من نوع ما؟ ام انها واقع كان لابد ان يحدث؟ فالوقائع والاحداث السابقة لذلك اليوم المشؤوم كانت قد أعطت الكثير من الرسائل بأن شيئا ما سيحدث، سيقلب الأمور رأسا على عقب؛ لكن هذا المعتقل المعذب حد الموت تكلم بعد ان رأى الجحيم بعينيه، بعد ان رأ ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الثامن من شباط و (الحقد الأسود) - قاسم علي فنجان) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الثامن من شباط و (الحقد الأسود) - قاسم علي فنجان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).