2022/02/08 | 01:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: tMe7Y4x8l5s

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هوكار جتو: التيار الصدري يراهن على قوته الداخلية ومكاسبه في البرلمان) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هوكار جتو: التيار الصدري يراهن على قوته الداخلية ومكاسبه في البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).