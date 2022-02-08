2022/02/08 | 01:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الإثنين، إنه قدم لنظيره الروسي، فلاديمير بوتين، "ضمانات أمنية ملموسة" للعثور على حلل للأزمة الأوكرانية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أزمة أوكرانيا.. ماكرون يقدم "ضمانات أمنية ملموسة" لبوتين) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أزمة أوكرانيا.. ماكرون يقدم "ضمانات أمنية ملموسة" لبوتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).