إسرائيل وأزمة اوكرانيا - نهاد ابو غوش

2022/02/08 | 01:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نهاد_ابو_غوش نهاد أبو غوش كانت إسرائيل من اوائل الدول التي انتبهت للفرص الهائلة التي خلقتها ظروف الانهيار المتسارع للاتحاد السوفييتي ودول المنومة الاشتراكية في شرق أوروبا، وقد عملت على استغلال هذه الظروف من خلال الاهتمام بعض القوى الجديدة الصاعدة وشراء ذممها وولائها، والاستثمارات الواسعة في شراء البنى التحتية ومؤسسات القطاع العام، ووسائل الإعلام والأراضي ذات المساحات الشاسعة في مختلف دول الكتلة الشرقية ......





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