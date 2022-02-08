لا غير الأمل يحظى بالاهتمام... - محمد الحنفي

2022/02/08 | 01:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الحنفي هو الأمل...لا غير الأمل...يحظى باهتمامي...ما دمت حيا...لا أملك...غير نفسي...ونفسي...قائمة في الحياة...ولا أستطيع...غصب نفسي...بجعل نفسي...تيأس...من هذي الحياة...حتى لا تعيش الأمل...°°°°°°وظلم النفس...في غصب النفس...في جعلها...لا تروم الأمل...في منعها...من الصدق...من الحب...من عشق الأمل...°°°°°°والحياة..



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