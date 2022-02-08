لدعم القوات الروسية.. بيلاروس سترسل 200 جندي إلى سوريا

2022/02/08 | 02:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخطط بيلاروس لإرسال حوالي 200 جندي إلى سوريا للقتال إلى جانب القوات الروسية، وفقا لما نقلته وكالة "أسوشيتد برس" عن وثيقة حكومية روسية أعلن عنها، الإثنين، في خطوة لاقت تنديدا قويا من زعيم المعارضة البيلاروسي.

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