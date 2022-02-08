الكاظمي: بالتعاون يتحقق الأمن الغذائي لشعوبنا

2022/02/08 | 02:48 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: حسين ثغب وشكران الفتلاوي

دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى العمل على وضع ستراتيجيات لمكافحة التصحر وإيجاد الحلول لأزمة المياه، مبيناً أنه بالتعاون والشراكة يتحقق الأمن الغذائي للشعوب.

وقالَ الكاظمي خلال رعايته أمس الاثنين أعمال المؤتمر الإقليمي الـ(36) للشرق الأدنى وشمال أفريقيا بالتعاون مع منظمة "فاو" التابعة للأمم المتحدة: إن "العالم اليوم، يواجه تحديات الجفاف والتصحّر والتغيّر المناخي، وهذا النوع من التحديات مضاعف في العراق، بسبب غياب التحديث في منظومات الزراعة الحديثة والري لسنوات طويلة سابقة، بسبب الحروب العبثية، وبسبب الفساد وسوء الإدارة"، مؤكداً "العمل على تحويل هذه التحديات إلى فرص إبداع، وكذلك نعمل على وضع ستراتيجيات مكافحة التصحر، وإيجاد الحلول لأزمة المياه".

وأشار إلى أنَّ "المسؤوليات الملقاة على عاتق الأجيال الحالية كبيرة، فالأزمة تطول الجميع بلا استثناء، وعلينا العمل بروح جماعية، وأن نترفّع عن مصالحنا الضيّقة وحساباتنا الخاصّة، ونتمسّك بروح التعاون والشراكة والانطلاق إلى التكامل، لتحقيق أمن مائيّ وغذائي شامل، سيقود بالضرورة إلى تطوير نمط حياة مجتمعاتنا، وتحقيق الازدهار والتنمية المستدامة".

ولفت إلى أنّ "المنطقة اليوم تعيش في ظروف معقّدة، وتحديات كبيرة، وهناك تأثير للخلافات السياسية في نهضة هذه المنطقة التي تمتلك كلّ مقومات النهوض"، مشدداً على أنَّ "الحلّ يبدأ من تحييد مشاريع التنمية المستدامة، خصوصاً على مستوى الأمن الغذائي والمائي للشعوب".



وتابع ،"يجب أن نتحلّى بروح فريق العمل الواحد، لأننا أبناء هذه الأرض، وباقون فيها، والتعاون والشراكة هما الخيار الطبيعي لنؤمّن مستقبل أجيالنا القادمة".

وذكر، أن "لغة الحوار والتفكير المشترك وتجنب الحلول الذاتية التي لا تراعي مصالح الجوار، هي الحجر الأساس للتعاون والشراكة، فلا يمكن لمجتمع أن ينمو على حساب مجتمع آخر، والتجربة الإنسانيّة تقودنا إلى هذه الخلاصة، وإلى هذه النتيجة"، مشيراً إلى "مساعي العراق في تحقيق التكامل مع الجيران".

وافتتح في العاصمة بغداد، أمس الاثنين، المؤتمر الإقليمي بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة في الأمم المتحدة (فاو)، تحت عنوان "التعافي ومعاودة التشغيل" بمشاركة العديد من الشخصيات الرسمية العالمية، ويستمر ليومين.

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