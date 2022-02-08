العراق يسعى لتوريد الغاز من قطر

2022/02/08 | 02:48 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

بحثَ وزير الكهرباء المكلف عادل كريم، مع وزير البترول والطاقة القطري سعد شريدة الكعبي، أمس الاثنين، إمكانية توريد الغاز للعراق.

وذكرَ بيان للوزارة، أن "كريم بحث خلال زيارته السريعة لدولة قطر مع الكعبي، إمكانية توريد الغاز القطري للعراق لمعالجة وسد النقص الحاصل من الغاز لإدامة زخم عمل محطات الانتاج".



وأضاف، أنه "جرى خلال الزيارة بحث جميع القضايا اللوجستية اللازمة لتوريد الغاز من خلال الموانئ القطرية لموانئ العراق"، مبيناً أن "الجانب القطري أبدى استعداده بعد شرح مفصل قدمه وزير الكهرباء عن واقع عمل منظومة الطاقة الكهربائية في العراق".

وتابع، أن "هذا الأمر يستلزم إجراءات سريعة وتعضيد الجهود من قبل وزارات النفط والنقل والمالية والجميع مع الكهرباء لانجاز هذا المشروع الحيوي والمهم".

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