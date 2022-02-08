عاجل | الخارجية الإيرانية تعلن إلغاء إجراءات فحص كورونا للمسافرين بين العراق وإيران

2022/02/08 | 02:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخارجية الإيرانية تعلن إلغاء إجراءات فحص كورونا للمسافرين بين العراق وإيران .

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