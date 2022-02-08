باريس يغري مبابي ب3 خطوات للتجديد

2022/02/08 | 03:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعيواصل نادي باريس سان جيرمان محاولاته المكثفة لإقناع كيليان مبابي، مهاجم الفريق، بتجديد عقده الذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري. أكدت شبكة راديو مونت كارلو الفرنسية أن إدارة "بي إس جي" لا تزال تأمل في التجديد لكيليان مبابي، وتتفاوض مع اللاعب بشأن إمكانية التوقيع على عقد جديد. وأضافت أن كيليان لم يوقف التفاوض مع ناديه الفرنسي وفي نفس الوقت لم يعلن قراره بمغادرة الفريق. وتتطلع الإدارة الباريسية للإبقاء على مبابي، عبر 3 خطوات، هي إغرائه بأعلى راتب في الفريق، إضافة إلى بناء مشروع رياضي جديد أكثر قوة وطموحا، والتوقيع على عقد قصير الأجل. ولفتت "رغم أن مبابي حر في التفاوض مع أي نادٍ، فقد أصر اللاعب الشاب أنه لن يتواصل مع مسؤولي ريال مدريد لحين انتهاء مباراة الفريقين الأسبوع المقبل في دوري أبطال أوروبا". ويلعب كيليان مبابي بصفوف باريس سان جيرمان منذ صيف 2017 عندما انضم قادما من موناكو على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء مقابل 180 مليون يورو.

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