بعد مأساة المغربي ريان.. حملة في الجزائر لردم الآبار الخطرة

2022/02/08 | 03:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق نشطاء جزائريون حملة جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي عبر هاشتاغ "اللي عندو بير يغطيه" من أجل التخلص من الآبار العشوائية بالنظر إلى المآسي والأحداث الخطيرة التي أضحت تسبب فيها في الآونة الأخيرة.

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