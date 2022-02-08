زيدان إقبال: افتخر بتمثيل منتخب العراق

2022/02/08 | 04:30 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح الرياضي

يدين لاعب منتخبنا الوطني والمحترف في نادي مانشستر يوناتيد زيدان اقبال 18 عاماً بالفضل والعرفان الى مدرب أسود الرافدين الأسبق الهولندي ديك أدفوكات الذي وجه الدعوة اليه لتمثيل المنتخب خلال التصفيات المونديالية 2022 خلال مكالمة هاتفية جمعته مع والده،.

بينما وصف اللاعب الشاب قرار تفضيله ارتداء قميص أسود الرافدين على منتخبي باكستان وانكلترا بالخطوة الصحيحة في مسيرته الكروية وان وسائل الإعلام البريطانية طلبت منه إجراء العديد من المقابلات المتلفزة والصحفية بعد عودته من مباراتي إيران ولبنان رغم اشتراكه لدقائق معدودة في المواجهتين الأخيرتين.

وقالَ اللاعب إقبال في تصريحات إعلامية تابعتها “ الصباح الرياضي “ انه “ شعر بالفرحة بعد المكالمة التي جرت بين المدرب الأسبق لمنتخبنا الوطني الهولندي ديك أدفوكات ووالده في شهر تشرين الثاني من العام الماضي ويومها عرض على زيدان الدعوة لتمثيل الأسود في تصفيات كأس العالم 2022».

وأضاف قائلاً :” أبلغَ ادفوكات المدرب الأسبق لمنتخبنا والده زيدان - المولود في مدينة لاهور الباكستانية والذي يعمل مدرباً في مجال كرة القدم بالإضافة الى تجارة التجزئة، والمتزوج من والدته العراقية الأصل الصيدلانية آيات ويعيشون في مانشستر منذ عقود – النص التالي : أعرف كل شيء عن ابنك وأود الاستعانة به، أنا احترم رغبتكم ولن نقوم بضمه ما لم توافق، لكننا نريده أن يتدرب مع الفريق الأول “، مؤكداً أنه “ اختار العراق رغم انه من الممكن له تمثيل منتخب إنكلترا حيث ولد فيها، أو باكستان مسقط رأس والده، بدلاً من العراق بلد والدته».

وعبّر اللاعب عن “ فخره واعتزازه بتمثيل منتخب العراق عندما استدعاه المدرب السابق بيتروفيتش قبل أيام خلال الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات المونديالية وعدها خطوة صحيحة في مسيرته وقد حظي بدعم ومؤازرة من الإعلام الرياضي والجماهير الكروية العراقية “، موضحاً أن” بعد انتهاء مشاركته الآسيوية وعودته الى إنكلترا انهالت عليه الطلبات والدعوات من أجل استضافته في وسائل الإعلام المختلفة وقد قرأ العديد من الرسائل التي رحبت بانضمامه إلى أسود الرافدين ولايزال يأمل في تحقيق النجاحات والتفوق خلال المباريات المقبلة «.



منوهاً بأن” مسيرته الكروية شهدت العديد من المحطات المهمة خلال الأشهر الماضية ولابد من التوقف عند مشاركته السابقة مع منتخب العراق الأولمبي في بطولة غرب آسيا التي أقيمت في السعودية، بالإضافة إلى مشاركته كلاعب أساس مع فريق يونايتد للشباب ضد سندرلاند وسجل هدفًا رائعًا فضلا ًعن أنه ساعد فريقه في الفوز على أتالانتا في دوري أبطال أوروبا للشباب بتسجيل الهدف الثاني من مسافة بعيدة، ليفوز المانيو 4 - 2».

وعدّ زيدان “ الثامن من شهر كانون الأول، يوماً مميزاً في حياته إذ بات أول مواطن بريطاني من جنوب آسيا يلعب ويمثل صفوف نادي مانشستر يونايتد عندما شارك بدلاً عن جيسي لينغارد في الدقائق الأخيرة ضد يونغ بويز في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا «.



من جانبه، أشاد المدرب نيل وود كثيراً بإمكانية اللاعب بقوله: “ زيدان لاعب مميز وموهوب كما أنه شخص لطيف المعشر، ولكنه يحتاج الى تطوير بعض الجوانب الفنية الأخرى، ولديه مزايا بناء الثقة مع الآخرين بشكل تدريجيي والتكيف مع مستوى التنافس العالي «.

وتابع حديثه “ عندما كان طفلاً، تمت متابعته في نادي سيل يونايتد حيث يقوم والده بتدريبه إلى جانب شقيقه الأصغر داود، وكان اسمه يجذب انتباه الكشافين ويثير فضولهم لمعرفة إن كانت موهبته مماثلة للأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان الذي تمت تسميته على اسمه «.



بدوره، تحدث ريز رحمان، المدير التنفيذي لإدراج اللاعبين في رابطة اللاعبين المحترفين أن زيدان كان عضواً في برنامج التوجيه الآسيوي للتضمين الذي يعرف بـ AIMS وقد تلقى الكثير من الرسائل من الآباء ومن هم في مثل عمره يثنون جميعهم على أدائه الرائع وموهبته

في اللعب «.



ولفت الى أن “ المشاركين في هذا البرنامج تأثروا كثيراً بزيدان إقبال عندما كان يتجول ويتحدث إلى الأطفال والآباء ويلتقط الصور، ويبقى معهم حتى نهاية التمرين، وهذا خير دليل على أن أسرته حافظت عليه، وغرست فيه روح التواضع، هو لا يزال على علاقة برفاقه في البرنامج ويرسل لهم التهاني بمناسبة أعياد ميلادهم، ويلعب معهم لعبة الفيفا الالكترونية “.

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