انطلاق منافسات البطولة العربية بالسلة

2022/02/08 | 04:30 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: احسان المرسومي

تنطلقُ اليوم الثلاثاء في مدينة دبي منافسات البطولة العربية بكرة السلة بنسختها الـ(24) بمشاركة ثماني دول بغياب منتخبنا الوطني، وقد ضمت المجموعة الأولى منتخبات ليبيا والأردن والإمارات وتونس ، بينما ضمت الثانية لبنان والمغرب والجزائر والصومال.



وتقام اليوم الثلاثاء مباراتان في صالة نادي النصر، يلتقي في الأولى منتخبا لبنان والصومال تليها مباراة الاردن والامارات، وفي يوم الاربعاء يلعب منتخب ليبيا مع تونس ثم يواجه المغرب منتخب الجزائر، ويلعب الخميس تونس مع الاردن تليها مباراة الامارات مع ليبيا، ويلعب الجمعة الجزائر مع لبنان تليها الصومال مع المغرب.



وتختتم منافسات الدور التمهيدي السبت باربع مواجهات ، اذ يلتقي ليبيا مع الاردن ، ويلعب الجزائر أمام الصومال ، ويقابل لبنان المغرب واخيراً الإمارات تواجه تونس.

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