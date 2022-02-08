مصطفى حكيم: لجنة الحكام داعمة للشباب

2022/02/08 | 04:30 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء: حامد الكرعاوي

يسعى الحكم الاتحادي مصطفى حكيم حميد إلى أن يكون أحد الشباب الواعدين بعد أن وقع عليه الاختيار من قبل لجنة الحكام المركزية ضمن الشباب الموهوبين كونه يتمتع بمواصفات ومزايا الحكم الناجح فضلاً عن أنه أصغر مساعد حكم درجة أولى في العراق فهو لم يكمل ربيعه العشرين وينتظره مستقبل مشرق بعد أن تدرج بالشكل الصحيح وشارك في معسكرات ودورات تدريبية أسهمت بشكل كبير في صقل موهبته.

وقال الحكم مصطفى حكيم لـ(الصباح): إن اختياري ضمن الحكام الواعدين سيضاعف من مسؤولياتي حتى أكون جديراً بثقة لجنة الحكام للحصول على الشارة الدولية مستقبلاً، مبيناً أن مشروع الحكام الشباب الواعدين خطوة بالاتجاه الصحيح لدعم الطاقات الشابة إلى جانب تكليفهم بواجبات تحكيمية في دوري الدرجتين الأولى والنخبة والنجاح يحسب للجميع لاسيما رئيس اللجنة الدكتور نجاح رحم والأعضاء لمنحهم الثقة للشباب الى جانب حكام النخبة في مباريات الدوري لاكتساب الخبرة والثقة بالنفس.

وأضاف أن حصيلتي في مباريات الدوري ستة واجبات تحكيمية في دوري الدرجة الممتازة وعدد من مباريات دوري الدرجة الأولى، مشيداً بدور الاتحاد الفرعي في محافظة كربلاء لدعم شريحة الحكام الشباب وكذلك لجنة الحكام الفرعية من خلال إقامة دورات تدريبية من ضمنها تعلم اللغة الانكليزية كونها من أساسيات الحكم الناجح بالاضافة الى مراجعة مواد القانون الدولي وشرح المواد الرئيسة بين فترة وأخرى.

ويدين حكيم بالفضل الى رئيس وأعضاء لجنة الحكام المركزية ورئيس الاتحاد الفرعي رزاق أكرم ورئيس لجنة حكام كربلاء رائد حبيب وحيدر عطية والحكمين الدوليين ميثم خماط وجهاد عطية .

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