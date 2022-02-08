2022/02/08 | 05:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحولت "العملية الكبيرة" التي روج لها إعلاميو تنظيم داعش في الحسكة إلى "كارثة" بالنسبة للتنظيم، بعد مقتل المسلحين المشاركين بها، وبعض السجناء الذين اشتركوا مع المهاجمين، ومقتل زعيمه، عبد الله قرداش، أو "أبو إبراهيم القرشي" كما يسميه التنظيم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مطاردة وقتل عناصره.. عملية داعش في الحسكة تحولت إلى "كارثة" على التنظيم) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مطاردة وقتل عناصره.. عملية داعش في الحسكة تحولت إلى "كارثة" على التنظيم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).