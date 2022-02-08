"خاتم ذكي" من أبل "يتتبع" الأزواج.. أصل القصة

2022/02/08 | 06:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تدعي وسائل التواصل الاجتماعي أن شركة آبل تصمم خاتم زواج ذكيا يمكنه تتبع مواقع الأزواج، وهو أمر لا أساس له من الصحة، فيما يبدو أن القصة مصدرها مقال نشر عام 2016 على موقع ساخر.

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