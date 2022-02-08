2022/02/08 | 06:50 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: zkJ7Xv3wfws

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - أسباب انسحاب مقتدى الصدر من المفاوضات) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - أسباب انسحاب مقتدى الصدر من المفاوضات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).