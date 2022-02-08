مجلة: بوتين لن يتمكن من إخضاع أوكرانيا

2022/02/08 | 07:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بشكل كبير، أدى تصعيد الوجود العسكري الروسي قرب أوكرانيا إلى توحيد الأوكرانيين وتعزيز الشعور بالتضامن الوطني، بحسب مقال لمجلة ناشيونال انترست الأميركية.

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