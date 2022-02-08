الكونغرس الأميركي يعتزم التصويت على قرار لتفادي إغلاق حكومي

2022/02/08 | 07:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقدم الديمقراطيون الإثنين بمشروع قرار إنفاق قصير الأجل يتيح تمويل الحكومة الأميركية قبيل إغلاق محتمل الأسبوع المقبل مع نفاد الأموال المخصصة سابقا في الميزانية للوكالات الفدرالية.

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