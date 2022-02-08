2022/02/08 | 08:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

النزاهة والـ(UNDP) يبحثان آليات تنفيذ الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 08:06

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة والـ(UNDP) يبحثان آليات تنفيذ الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة والـ(UNDP) يبحثان آليات تنفيذ الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).