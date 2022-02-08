تايوان تشيد بإبرام ثاني صفقة أسلحة مع واشنطن خلال ولاية بايدن

2022/02/08 | 08:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت تايوان عن شكرها للولايات المتحدة الثلاثاء التي وافقت على بيعها معدات عسكرية وخدمات بقيمة 100 مليون دولار لدعم أنظمتها للدفاع الجوي والصاروخي، في وقت تكثف فيه المقاتلات الصينية توغلاتها في المجال الجوي للجزيرة.

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