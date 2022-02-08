2022/02/08 | 08:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ رفعت PriceRunner في السويد دعوى قضائية في محكمة ستوكهولم ضد شركة غوغل، لمطالبة الأخيرة بتعويض قد تصل قيمته إلى 2.1 مليار يورو.وتبعا لمحامي PriceRunner فإن “غوغل مطالبة بالتعويض لانتهاكها قوانين مكافحة الاحتكار، واستعمالها ممارسات مخالفة لمبادئ المنافسة الإلكترونية خلال الترويج لخدمات Google Shopping على حساب خدمات أخرى”.وطالبت PriceRunner بتعويضها عن الأرباح […]

ظهرت المقالة غرامات قياسية قد تطال غوغل في أوروبا أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غرامات قياسية قد تطال غوغل في أوروبا) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غرامات قياسية قد تطال غوغل في أوروبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).