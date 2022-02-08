تعرف على أقدم سلسلة جبال في العالم

2022/02/08 | 08:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تميل السلاسل الجبلية الشاهقة، مثل جبال الهيمالايا، إلى أن تكون صغيرة، في حين أن النطاقات ذات القمم الأقصر من آلاف السنين من التآكل، مثل جبال Appalachians، غالبا ما تكون أقدم.ويأتي ذلك وفقا للمتحف الامريكي للتاريخ الطبيعي في مدينة نيويورك.ولكن نظرا لتضاريس الأرض المتغيرة باستمرار، يصعب تحديد هذا التفضيل – ويتطلب فهما لكيفية صعود […]

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