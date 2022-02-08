2022/02/08 | 08:25 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: X3OTAc3EWHA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المهرجانات الموسيقية.. بعد اعوام من الخراب.. نينوى تستعيد القها الموسيقي | تقرير : عمر الزيدي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المهرجانات الموسيقية.. بعد اعوام من الخراب.. نينوى تستعيد القها الموسيقي | تقرير : عمر الزيدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).