الرئيس التونسي: لا أريد دستورا كالحذاء على مقاس من وضعوه

2022/02/08 | 08:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى الرئيس التونسي قيس سعيد، الاثنين، نيته التدخل في الشأن القضائي، وأكد أنه "لن يتدخل في القضاء ولم يلجأ إلى حل المجلس الأعلى للقضاء، السبت، إلا للضرورة".

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