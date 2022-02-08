ثلاثةٌ... نصٌّ شعري - مديح الصادق

2022/02/08 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مديح_الصادق أنا، وأنتِ، والليلُ ثالثٌوما كنسمةِ صُبحٍ، تُسرُّ النفوسَوتُطربُ الروحَ، وأشياءُ أخرى؛ وفَّقتْ بينناما تبعثينَ ممّا قلَّ ودلَّ من بوحِكِ الذيبما فزتُ عندَكِ سِرّاً يبوحُوعَن فيضِ ما تحتَ جنبَيكِ أفصَحتِلا تسألي كيفَ لي أقرأُ ما تُخفينَفذلكَ مثلما بنتُ الضُحى بيِّنٌفي كلِّ رمزٍ لنثرِكِ، والبلاغةُ مَغنمِيفي كلِّ خفقةٍ مِن بُطينِكِ والصَدىالهَمسُ مِنكِ، وأنتِ ع ......





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