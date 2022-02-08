لا لتفصيخ العراق - داخل حسن جريو

#داخل_حسن_جريو جاء معنى تفصيخ في قاموس معاجم اللغة, التغابي عن الشيء وأَنت تعلمه,ولكنه يعني في اللغة العراقية الدارجة , تفكيك الشيئ وتجزئته .
وقد شاع إستعمال هذه المفردة بكثرة في العراق في عقد التسعينيات من القرن المنصرم ابان فترة إشتداد وطأة الحصار الظالم على العراق الذي كاد يكتم على أنفاس العراقيين دون رحمة , مما نجم عنه حالات إنفلات أمني وعمليات سطو مسلح واسعة وتزوير وثائق ومستمسكات رسمية, لم تكن مألوفة بهذا ......
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