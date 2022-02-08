لا لتفصيخ العراق - داخل حسن جريو

2022/02/08 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#داخل_حسن_جريو جاء معنى تفصيخ في قاموس معاجم اللغة, التغابي عن الشيء وأَنت تعلمه,ولكنه يعني في اللغة العراقية الدارجة , تفكيك الشيئ وتجزئته .



وقد شاع إستعمال هذه المفردة بكثرة في العراق في عقد التسعينيات من القرن المنصرم ابان فترة إشتداد وطأة الحصار الظالم على العراق الذي كاد يكتم على أنفاس العراقيين دون رحمة , مما نجم عنه حالات إنفلات أمني وعمليات سطو مسلح واسعة وتزوير وثائق ومستمسكات رسمية, لم تكن مألوفة بهذا ......





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