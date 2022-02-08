تقرير دولي: تلوث الهواء يكلف الشرق الأوسط وإفريقيا مليارات الدولارات

2022/02/08 | 08:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف تقرير صادر عن البنك الدولي أن تلوث الهواء يكلّف منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو 141 مليار دولار سنوياً، داعيًا دول المنطقة إلى جعل اقتصاداتها صديقة للبيئة.أشار تقرير البنك الدولي إلى أنّ “تكلفة تلوّث الهواء إضافة إلى تلوّث البحار والسواحل تُقدر بأكثر من 3% من إجمالي الناتج المحلي في بعض بلدان […]

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