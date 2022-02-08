عدنان درجال يحسم موعد الإعلان عن مدرب المنتخب الوطني الجديد

2022/02/08 | 08:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حسم وزير الشباب والرياضة رئيس الاتحاد العراقي بكرة القدم عدنان درجال، اليوم الثلاثاء، موعد الإعلان عن مدرب المنتخب الوطني الجديد.وقال درجال في تصريح لعدد من وسائل الإعلام من بينها “إيرث نيوز” إن “الاتحاد العراقي بكرة القدم سيعقد اليوم الثلاثاء اجتماعاً لحسم مسألة التعاقد مع المدرب المحلي الذي سيقود المنتخب الوطني في ما […]

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