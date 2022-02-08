نائب: وضع العراق لايحتمل اللجوء الى “لّي الاذرع”

2022/02/08 | 08:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عارف عبد الجليل، ان الوضع العراق والتحديات التي يواجهها البلد لاتحتمل اللجوء الى لي الاذرع، منتقدا اغلاق باب المفاوضات من قبل احد اطراف العملية السياسية.وقال عبد الجليل، لـ /المعلومة/، ان “الوضع في العراق لايحتمل فرض الرأي والقرار واللجوء نحو (لي الاذرع)، حيث ان اغلاق باب […]

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