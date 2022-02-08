خبير قانوني: لايمكن للحكومة ارسال الموازنة الى البرلمان سواء للتشريع او الاطلاع

2022/02/08 | 08:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد الخبير القانوني علي التميمي، ان الحكومة لايحق لها تسليم الموازنة الى البرلمان سواء بشكل رسمي او لمجرد الاطلاع، كونها تصريف اعمال.وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان “الحكومة لاتمتلك الحق بالاستجابة الى طلب مجلس النواب باستلام الموازنة العامة الاتحادية للعام الجاري، كونها تصريف اعمال، كما لايحق لها تسليم الموازنة من اجل الاطلاع […]

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