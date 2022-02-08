ارتفاع وتيرة الاعمال الإرهابية بعد الترويج لـ “اشباح الصحراء” … هل يرتبطون بارهابيي الحسكة؟

2022/02/08 | 08:50 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… ارتفعت حدة الاعمال الإرهابية والتهديدات الأمنية خصوصا بالمناطق الغربية رغم الانتشار الأمني المكثف للحشد الشعبي والقطعات الأخرى، رغم تأكيدات قادة الامن على ضبط الحدود مع الجانب السوري، الا ان بعض التحذيرات تؤشر لوجود ارتباط بين اشباح الصحراء وارهابيي سجن الحسكة الذين نقلتهم القوات الأميركية في البوكمال على الحدود العراقية.وقال الخبير العسكري […]

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