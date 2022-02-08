2022/02/08 | 08:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف والد الطفل المغربي ريان عن آخر كلمات قالها نجله داخل البئر، أثناء محاولات إنقاذه.وقال والد الطفل إن ريان كان يبكي، وآخر ما قاله بصوت ضعيف: “طلعوني طلعوني”.وأشار إلى أنه لا يعلم كيف وقع ابنه، وعندما عاد من الصلاة لم يجده، بحسب موقع “شوف تي في” المحلي.من جهته، قال “العم […]

ظهرت المقالة والد ريان يكشف تفاصيل جديدة عن ابنه أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (والد ريان يكشف تفاصيل جديدة عن ابنه) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (والد ريان يكشف تفاصيل جديدة عن ابنه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).