أبوجبل يدافع عن كيروش بموضوع محمد شريف.. ويكشف سبب تسميته بـ

2022/02/08 | 08:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دافع حارس منتخب مصر عن مدربه، البرتغالي كارلوس كيروش، في وجه الانتقادات التي يتعرض لها بسبب تصرفه مع مهاجم الأهلي، محمد شريف، مؤكدا أنه لو لم يُحب اللاعب لن يستدعيه من الأساس، الأحد

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