عجلة الدوري الممتاز تعود للدوران من جديد

2022/02/08 | 09:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… تعود عجلة الدوري الممتاز بكرة القدم للدوران من جديد باقامة خمس مباريات في بغداد والمحافظات.وقال المتحدث باسم لجنة المسابقات قحطان المالكي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “منافسات الجولة العشرين من الدوري الممتاز بكرة القدم، تنطلق اليوم باقامة خمس مباريات في بغداد والمحافظات”.واوضح ان “نوروز سيواجه فريق زاخو على ملعب السليمانية، بينما […]

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